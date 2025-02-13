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'Kent uzlaşısı' soruşturmasında 10 şüpheli tutuklandı

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#Kent Uzlaşısı#Operasyon#PKK
Kent uzlaşısı soruşturmasında 10 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2025 23:22

'Kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 10 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikte savunmaları alınan şüphelilerin tamamı tutuklandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın yönetiminde olduğu belirlenen "Kent uzlaşısı" kapsamında örgüt mensuplarının büyükşehir belediyelerine sızdırılması talimatı doğrultusunda 10 şüphelinin belediyelere yerleştirildiği tespit edildi. Halkların Demokratik Kongresi (HDK) içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı C.Y, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı L.G, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi B.K, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi E.G, Fatih Belediye Meclis Üyesi G.A, Tuzla Belediye Meclis Üyesi H.Ö, Adalar Belediye Meclis Üyesi N.A, Şişli Belediye Meclis Üyesi S.G, Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi T.S ve HDK mensubu olduğu tespit edilen Beyoğlu Belediyesi'yle bağlantılı şüpheli İ.P olmak üzere toplam 10 şüpheli bugün Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

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ŞÜPHELİLERLE İRTİBATLARI TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında HTS kayıtlarının incelenmesi sonucu Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel'in 313, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür'ün ise 52 şüpheliyle irtibatının tespit edildiği öğrenildi. Yüksel ve Gür'ün iletişim kurdukları şüpheliler arasında 8'inin terör örgütüne üye olmak suçundan arandığı, 8'inin ise aynı suçtan cezaevinde olduğu belirlendi.

TÜM ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Kontrollerin ardından adliyeye götürülen 10 şüpheli savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikte ifadeleri alınan şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Kent Uzlaşısı#Operasyon#PKK

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