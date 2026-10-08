‘Kent Uzlaşısı’ davasında 2 sanığa ceza 8 sanığa beraat

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‘Kent uzlaşısı’ adı altında terör örgütü PKK’nın 2024 yılındaki yerel seçimlerde belediyelere sızarak bu alanda etki sahibi olmayı amaçladığı iddiasıyla, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür ile Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel’in de arasında bulunduğu 10 kişi hakkında ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ iddiasıyla 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

8 SANIK BERAAT ETTİ

İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Bülent Kaygun, Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alpaslan, Tuzla Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir, Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesimi Aday, Şişli Belediye Meclis Üyesi Sinan Gökçe ile Üsküdar ve İBB Meclis Üyesi Bülent Kaygun hakkında beraat kararı verildi.

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Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül ve Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen ise ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan 6’şar yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırıldı.