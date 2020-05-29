Kent kelimesinin eş anlamlısı nedir?

İl ve ilçede en büyük yerleşim yeri olarak kent kelimesi öne çıkıyor. Bu kelimenin TDK üzerinden bakıldığı zaman eş anlamlı sözcüğü, ‘şehir’ olarak bizi karşılamaktadır. Okunuş ve yazılışları farklı olan bu iki kelime aynı anlam ile beraber gündelik hayatın çok sık değerlendirilen sözcükleri arasında gelir.

Kent Eş Anlamlısı

Özellikle ticaret ve sanayi ile hizmet alanları konusunda yoğunluğun yaşandığı bölgeler kent olarak bilinir. Aynı zamanda tarımsal etkinliklerin pek fazla gerçekleşmediği yerleşim alanlarıdır. Teknolojinin gelişmesi ile beraber isteklerin artması üzerine kent nüfusu her geçen yıl daha da fazla artış göstermeye devam ediyor. Bu doğrultuda kent kelimesi için, ‘şehir’ sözcüğünü kullanabilirsiniz. Özellikle Türkçede Şehir kelimesinin içerdiği anlam ile beraber daha fazla kullanıldığını söylemek mümkün.

‘’Bu kent bana artık küçük geliyor.’’

‘’Birçok farklı şehir gezdim.’’

Bu tür biçimlerde cümle içerisinde veya tek başına kent ile beraber şehir sözcükleri değerlendirebilir.