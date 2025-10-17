Kent genelinde bugüne kadar en büyüğü oldu! Tam 50,5 kilo ağırlığında

×
HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2025 09:36

Hakkâri’nin Doğanyurt köyü Bağlar Mahallesi çiftçilerinden Hacı Osman Salim ve kızı Kübra Salim tarafından yetiştirilen bal kabağı, 50,5 kilogramlık ağırlığıyla kent genelinde bugüne kadar elde edilen en yüksek verim olarak kayıtlara geçti.

Hakkâri’nin tarımsal üretim potansiyelini ortaya koyan bu başarı, Vali Ali Çelik’in destekleriyle hayata geçirilen güneş enerjili sulama sistemi sayesinde gerçekleşti. Köyde açılan sondaj kuyusundan çıkarılan su, güneş panelleriyle sağlanan enerjiyle bahçelere ulaştırılarak tarımsal üretimde önemli bir kolaylık sağlandı.

Bu sistemle sulanan bereketli bahçelerden birinde yetişen dev bal kabağı, hem üreticileri hem de yöre halkını sevindirdi.

Vali Ali Çelik, örnek üretimden duyduğu memnuniyeti dile getirerek başarılı çiftçileri makamında ağırladı.

Baba-kızı tebrik eden Vali Çelik, "Bu tür örnek başarılar Hakkâri’nin üretken insan gücünün en güzel göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Rekor büyüklükteki bal kabağı, daha sonra Hakkâri Hafızlık Kız Kur’an Kursu’na hediye edilerek, öğrenciler için tatlı olarak hazırlanmak üzere teslim edildi.

