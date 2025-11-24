×
HABERLERGündem Haberleri

Kent adeta dondu: Sıfırın altında 7 dereceye kadar düştü! 'Burası 6 ay kış, 6 ay yaz'

Yurdun doğusunu etkisi altına alan soğuk hava dalgası devam ediyor. Kent adeta donma noktasına geldi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düşmesi, buzlanmayı da beraberinde getirdi. Ardahan'da etkili olan soğukların ardından Kura Nehri'nin yüzeyi, buz tuttu.

Ardahan'da etkili olan soğuk hava nedeniyle Kura Nehri'nin yüzeyi dondu. Ardahan'ın Göle ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 13, kent merkezinde ise sıfırın altında 7 dereceye kadar düştü. Kent merkezinden geçerek, Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri'nin yüzeyi, buzla kaplandı.

Kent adeta dondu: Sıfırın altında 7 dereceye kadar düştü Burası 6 ay kış, 6 ay yaz

"BURASI KIŞ MEMLEKETİ, 6 AY KIŞ, 6 AY YAZ"

Kura Nehri'nde yüzeyin hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte donmaya başladığını söyleyen Efsal Kurban, "Ardahan'da kışın hava şartları çok kötü geçiyor. Şu anda Kura nehrinin yüzeyi hemen hemen dondu. Burası kış memleketi, 6 ay kış, 6 ay yaz. Zaten bu yıl yaz görmedik ve kışa da rast geldik'' dedi.

Kent adeta dondu: Sıfırın altında 7 dereceye kadar düştü Burası 6 ay kış, 6 ay yaz

