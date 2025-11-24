Kent adeta dondu: Sıfırın altında 7 dereceye kadar düştü! 'Burası 6 ay kış, 6 ay yaz'

Haberin Devamı

Ardahan'da etkili olan soğuk hava nedeniyle Kura Nehri'nin yüzeyi dondu. Ardahan'ın Göle ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 13, kent merkezinde ise sıfırın altında 7 dereceye kadar düştü. Kent merkezinden geçerek, Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri'nin yüzeyi, buzla kaplandı.

Kura Nehri'nde yüzeyin hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte donmaya başladığını söyleyen Efsal Kurban, "Ardahan'da kışın hava şartları çok kötü geçiyor. Şu anda Kura nehrinin yüzeyi hemen hemen dondu. Burası kış memleketi, 6 ay kış, 6 ay yaz. Zaten bu yıl yaz görmedik ve kışa da rast geldik'' dedi.