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Uğur YİĞİT- SİVAS (DHA)
Haber Giriş: 08.06.2020 - 11:24,Son Güncelleme:

Keneyi kendi çıkardı, hastanede öldü

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Keneyi kendi çıkardı, hastanede öldü
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Sivas'ta vücuduna yapışan keneyi çıkartan 2 çocuk babası Bilal Selvi (31), Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Kızılca köyünde hayvancılıkla uğraşan evli ve 2 çocuk babası Bilal Selvi, vücuduna yapışan keneyi çıkarttı. Bir süre sonra rahatsızlanan Selvi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaklaşık 1 haftadır yoğun bakımda tedavi altında tutulan Selvi, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Hastanedeki tedavisi sırasında sosyal medya hesabından, "Allah'ım sen kimseye dert verip, derman aratma" yazdığı öğrenilen Selvi'nin cenazesi köyünde toprağa verilecek.

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