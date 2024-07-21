Kenevir yetiştiren şüpheliden 'pes' dedirten savunma: 'Bunlar burada ekiliydi! Su döktüm, büyüdüler'

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İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kurtuluş Mahallesi'nde bir şüphelinin evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği ihbarı sonrası çalışma başlattı. İlk olarak adresi dron ile denetleyen ve bahçeye ekili Hint kenevirini tespit eden ekipler, dün akşam saatlerinde eve operasyon düzenledi.

Polis ekipleri, evde yaptıkları aramada bahçeye ekili 2 kök Hint keneviri ele geçirdi. Operasyonda 2 farklı suçtan kaydı bulunan kadın şüpheli S.K. ile 10 farklı suçtan kaydı bulunan eşi H.K. gözaltına alındı.

S.K. operasyon sırasında polis ekiplerine, "Buraya yeni geçtim. Bunlar zaten burada ekiliydi, sadece su döktüm büyüdüler. Başka bir şey de yok. Evin sahibi benim, beni götürebilirsiniz" dedi. Gözaltına alınan çift, emniyete götürüldü.(DHA)