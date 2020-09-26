Kenevir üretimi için özel kabin

Edinilen bilgiye göre, Jandarma İstihbarat ekipleri, Seydikemer Arsa Mahallesi Yukarı Sokakta bir şahsın kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaştı. İlgili savcılıktan alınan arama kararı sonrası Seydikemer İlçe Jandarma ekipleri ve ‘Laydy’ isimli narkotik köpek de destek verdiği operasyonda E.F.K. isimli şahsın evinin bahçesinde 30 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri evin içinde yaptığı aramada ise kenevir bitkisi yetiştirmek için kurulmuş özel bir kabin buldu. Kabinin içinde 240 vat gücünde projektör lamba, ısı ve nem ölçer cihaz, kenevir bitkisinin köklerinin güçlendirilesi için kullanılan fan bulundu.

Evin eklentilerinde yapılan aramada ise 5 kök kenevir bitkisi, 20 gram kubar esrar ve 25 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Şüpheli E.F.K. ile ilgili adli işlem başlatıldı.