'Kenevir serbest bırakıldı' iddialarına DMM'den açıklama

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Açıklamada, Türkiye’de kenevir üretiminin yalnızca yasal çerçevede, sıkı denetim altında ve kayıtlı olarak gerçekleştirildiği vurgulandı; uyuşturucu kullanımına yönelik herhangi bir serbestliğin kesinlikle söz konusu olmadığı belirtildi.

ÜRETİM YASAL, DENETİMLİ VE GÜVENLİK ALTINDA

Kenevir üretiminin 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler kapsamında yapıldığını belirten DMM, tıbbi amaçlı üretimin yalnızca Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı denetiminde, kapalı devre güvenlik sistemleriyle donatılmış, izinli tesislerde gerçekleştirildiğini bildirdi. Üretimin, Afyon Alkaloidleri Fabrikası sahasında ve yüksek güvenlik önlemleriyle sürdürüleceği ifade edildi.

GENÇLERİN KORUNMASI ÖNCELİK

“Gençlerin uyuşturucuya erişimi kolaylaşacak” iddialarına da açıklık getirilen duyuruda, kenevir üretiminin sıkı mevzuat ve kayıt sistemleriyle yürütüldüğü, bu sayede sahte ve kaçak ürünlerin önüne geçilmesinin hedeflendiği vurgulandı. Gençlerin ise bu sektörde yalnızca bilinçli üretici, araştırmacı ve girişimci olarak yer almalarının desteklendiği belirtildi.

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KEYFİ KULLANIM DEĞİL, TIBBİ VE ENDÜSTRİYEL AMAÇLI ÜRETİM

Açıklamada, kenevirin psikoaktif etkili madde üretimiyle özdeşleştirilmesinin yanlış olduğu, endüstriyel türlerde uyuşturucu etkisinin bulunmadığına dikkat çekildi. Tıbbi amaçlı ürünlerin yalnızca Sağlık Bakanlığı onayıyla, doktor kontrolünde ve belirli hasta gruplarında kullanıldığı kaydedildi.

TARIM, SANAYİ VE TIBBA KATKI SAĞLIYOR

Kenevirin; tekstil, yapı malzemesi, biyoplastik, otomotiv, kozmetik ve gıda sektörlerinde değerlendirilebildiği, tohumlarının ise yüksek besin değerine sahip olduğu belirtildi. Ayrıca CBD ve THC gibi bileşenlerin epilepsi, multipl skleroz ve kemoterapiye bağlı semptomların tedavisinde destekleyici rol oynadığı ifade edildi.

İKLİM DOSTU ÜRETİM MODELİ

Kenevirin düşük su ihtiyacı, pestisit gerektirmeyen yapısı ve hektar başına 15 tona kadar karbon emme kapasitesiyle iklim dostu bir üretim sunduğu belirtildi.Aynı zamanda döngüsel ekonomi prensiplerine uygun üretimiyle Avrupa Yeşil Mutabakatı hedefleriyle de uyum gösteriyor.

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DÜNYADAN ÖRNEKLER: ALMANYA’DAN FRANSA’YA

İsviçre, Fransa, Almanya, İtalya ve Hollanda gibi ülkeler, kenevir üretimini yasallaştırarak hem kırsal kalkınmayı teşvik ediyor hem de tıbbi ve endüstriyel alanlarda kullanımını artırıyor. Bu ülkelerde üretim süreci, şeffaf denetim mekanizmalarıyla sıkı şekilde kontrol altında tutuluyor. THC oranı ise %0,3 ila %1 arasında sınırlı tutuluyor. Türkiye de benzer bir yaklaşım benimseyerek, kamu sağlığına zarar vermeden ve uluslararası normlara uygun biçimde, kenevir üretiminde planlı bir genişlemeyi hedefliyor.

SERBEST BIRAKMA YOK, DEZENFORMASYON VAR

Açıklamanın sonunda, “Devlet esrarı serbest bırakıyor” yönündeki söylemlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Üretimin, Birleşmiş Milletler (BM) kayıt sistemi dahilinde şeffaf şekilde izlendiği ve yasa dışı üretim veya kullanımın kesinlikle kabul edilmediği vurgulandı.