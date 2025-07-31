Kenevir eczanelerde satılacak... Kronik ağrılara deva olacak

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Kanser gibi şiddetli ve sürekli ağrı çeken hastalara önerilen, bunun dışında da çok geniş tedavi yelpazesi olduğu ispatlanmış tıbbi kenevirin Türkiye’de yasal olarak üretimi ve kullanımının yaygınlaştırılmasında sona gelindi. Eczaneler üzerinden hastalara kontrollü şekilde ulaştırılacak ürün konusunda Hürriyet’e bilgi veren Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) ile alternatif tedaviler üzerine doktora yapan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Plastik Rekonstrüktif Cerrahi Klinik Şefi Doç. Dr. Perçin Caşkan, tıbbi kenevirin modern tedavilere kıyasla daha düşük yan etki ve diğer kenevir türlerine kıyasla daha düşük bağımlılık potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekti ve şunları söyledi:

10 BİN YILDIR KULLANILIYOR

“Tıbbi kenevir, cannabis sativa bitkisinden üretiliyor. İçerisinde başta kannabidiol ve sınırlı oranda tetrahidrokanabinol bulunan özel yetiştirilmiş bileşenleri içeriyor. İnsanlık tarihi boyunca yaklaşık 10 bin yıldır çeşitli amaçlarla kullanılıyor. Medikal kenevir Çin, Asya ve Hindistan’dan sonra Batı tıbbına 19. yüzyılda entegre oldu. Bu süreç, ilgili mevzuatlarda değişikliklere yol açtı. Sosyo kültürel kabullerin artışı da bu gelişmede etkili olmuştur.

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Doç. Dr. Perçin Caşkan

BAĞIMLILIK ORANI DÜŞÜK

Kenevirin bünyesindeki biyokimyasal olarak aktif bileşenlerin biyolojik sistemler üzerinde çeşitli etkileri bulunuyor ancak bağımlılık potansiyeli oldukça düşük. Tedavi açısından ise kronik ağrılar, kemoterapiye bağlı bulantı ve kusmalar, multipl skleroz, epilepsi, parkinson gibi nörolojik hastalıklar, artritler, glokom, iştah kaybı, kas spazmları ve anksiyete gibi klinik tablolar için medikal kenevir öneriliyor. Analjezik, rahatlatıcı ve antiinflamatuar özellikleri var. Bağışıklık sistemini modüle etme, kronik yaralarda iyileşmeye katkısı, kozmetik olarak kullanım alanlarıyla ilgili güncel araştırmalar da mevcut.”

TALEP ARTACAK

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Doç. Dr. Perçin Caşkan, tıbbi esrar kullanımının yaygınlaşması ve kabul görmesiyle hastaların taleplerinde artış beklendiğini söylüyor: “Tedaviye erişim kolaylığının hasta memnuniyetini artıracağı öngörülüyor. Ayrıca, regüle edilmiş ve vergilendirilen bir üretim modelinin, kamu maliyesine pozitif katkıda bulunacağı değerlendiriliyor. Genel olarak, medikal kenevirin Türkiye sağlık sektörü için bilimsel ve ekonomik açıdan da önemli bir fırsat sunacağı kanaatindeyim.”