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Keneden ölenlerin sayısı 10’a yükseldi

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#Kene#Sivas#Ölüm
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2025 10:42

Sivas’ta kene yapışması sonucu, vücutlarına bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 10’a yükseldi.

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Edinilen bilgilere göre vaka, Sivas’ın Suşehri ilçesi Kesikkaş köyünde meydana geldi. Köyde hayvancılıkla uğraşan 30 yaşındaki Uğur Uymaz, 4 gün önce yüksek ateş şikâyetiyle ilçede bulunan hastaneye kaldırıldı. Buradan 2 gün sonra Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tetkiklerde rahatsızlığın Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü kaynaklı olduğu anlaşıldı. Uymaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün vefat etti. Uymaz’ın vücuduna yapışan keneyi fark edemediği veya virüsün dışarıdan kendisine bulaşmış olabileceği düşünülüyor. Uymaz’la birlikte bu yıl KKKA sonucu Sivas’ta ölenlerin sayısı 10’a yükseldi.

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#Kene#Sivas#Ölüm

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