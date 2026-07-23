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Keneden bir ölüm daha! KKKA'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi

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#KKKA#Kene#Tokat
Keneden bir ölüm daha KKKAdan hayatını kaybedenlerin sayısı 11e yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2026 10:35

Tokat'ın Almus ilçesinde yaşayan ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Şehriban Öztürk (72), hayatını kaybetti. KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü sırada hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

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Almus ilçesine bağlı Gökköy köyünde yaşayan Şehriban Öztürk'e, bir hafta önce kene tutundu. Bir süre sonra rahatsızlanan Öztürk, yakınları tarafından Almus Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada durumu ağırlaşan Öztürk, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Öztürk, hayatını kaybetti. Yakınları tarafından hastane morgundan teslim alınan Öztürk'ün cenazesi defnedilmek üzere köyüne götürüldü.

Böylece bu yıl Sivas ve çevre illerden gelerek KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü sırada hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

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#KKKA#Kene#Tokat

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