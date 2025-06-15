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Kene yine can aldı! 3 çocuk babası hayatını kaybetti

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#Piknik#Kene#Ali Şimşek
Kene yine can aldı 3 çocuk babası hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2025 16:00

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde arkadaşlarıyla gittiği piknikte vücuduna yapışan ve  keneyi kendi imkanlarıyla çıkaran Ali Şimşek hayatını kaybetti.

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 Kayseri’nin Tomarza ilçesinde Kurban Bayramı’nda arkadaşlarıyla gittiği piknikte vücuduna yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkaran 3 çocuk babası Ali Şimşek (65), hayatını kaybetti.

Kene yine can aldı 3 çocuk babası hayatını kaybetti

KENEYİ KENDİ İMKANLARI İLE ÇIKARDI

Tomarza ilçesi Pusatlı Mahallesi’nde Kurban Bayramı’nda arkadaşlarıyla pikniğe giden Ali Şimşek’in vücuduna kene yapıştı. Keneyi kendi imkanlarıyla çıkaran Şimşek, cuma günü rahatsızlanınca Tomarza Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Buradan Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Şimşek, bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kene yine can aldı 3 çocuk babası hayatını kaybetti

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ÖLENLERİN SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Ali Şimşek’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Pusatlı Mahallesi’ne getirildi. Şimşek, burada kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Kene yine can aldı 3 çocuk babası hayatını kaybetti

Öte yandan Kayseri'de kene yapışması sonucu ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

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#Piknik#Kene#Ali Şimşek

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