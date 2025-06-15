Kene yine can aldı! 3 çocuk babası hayatını kaybetti

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Kayseri’nin Tomarza ilçesinde Kurban Bayramı’nda arkadaşlarıyla gittiği piknikte vücuduna yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkaran 3 çocuk babası Ali Şimşek (65), hayatını kaybetti.

KENEYİ KENDİ İMKANLARI İLE ÇIKARDI

Tomarza ilçesi Pusatlı Mahallesi’nde Kurban Bayramı’nda arkadaşlarıyla pikniğe giden Ali Şimşek’in vücuduna kene yapıştı. Keneyi kendi imkanlarıyla çıkaran Şimşek, cuma günü rahatsızlanınca Tomarza Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Buradan Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Şimşek, bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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ÖLENLERİN SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Ali Şimşek’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Pusatlı Mahallesi’ne getirildi. Şimşek, burada kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan Kayseri'de kene yapışması sonucu ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.