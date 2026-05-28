×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kene riskine dikkat

Güncelleme Tarihi:

#ANTALYA#Kene#Kurban Bayramı
Kene riskine dikkat
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2026 07:00

ANTALYA'da bu yıl yağışlarla artan bitki örtüsüyle birlikte park, bahçe ve ormanlık alanlarda kene görülme riskinin yükseldiği kaydedildi. Kene tutunması halinde çıplak elle müdahale edilmemesi ve en kısa sürede sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği belirtilirken, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle hayati risk oluşabileceğine dikkat çekildi.

Haberin Devamı

Kurban Bayramı'nda yeşil alanlara gidilmesi halinde önlem alınması gerektiğini belirten Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Fen Fakültesi Biyoloji bölümünden Prof. Dr. Hüseyin Çetin, özellikle çocukların açık alan dönüşlerinde koltuk altı, kasık ve vücudun kıvrımlı bölgelerinin aileler tarafından dikkatlice kontrol edilmesi uyarısında bulundu. 

Kene riskine dikkat

Kene vakalarına karşı uyarılarda bulunan Prof. Dr. Hüseyin Çetin şunları söyledi:

‘İNSAN HAYATINI TEHLİKEYE ATABİLİR’

"Bu yıl yağışlarla birlikte bitki örtüsü ve bitki çoğalması arttı. Bu sebeple kenelerin de çoğalabileceğini tahmin ediyoruz. Doğal alanlara gidildiğinde, insanların park, bahçe ve ormanlık alanlarda kenelerle karşılaşma olasılığı bulunuyor. Özellikle bu tür yerlere giderken dikkatli davranmak gerekiyor. Otların yoğun olduğu bölgelerde mümkün olduğunca paçalarımızı çoraplarımızın içine sokarak kenelerden korunabiliriz." 

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınÖzgür Özel’ciler yeni partiyi tartışıyorÖzgür Özel’ciler yeni partiyi tartışıyorHaberi görüntüle

Kenelerin bir şekilde insan vücuduna tutunabildiğini belirten Prof. Dr. Hüseyin Çetin, "Türkiye'de çok sayıda kene türü bulunuyor. Ülkemizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı nedeniyle zaman zaman ölümler yaşanıyor. Bir kene ısırığı insanın hayatını tehlikeye atabilir. Böyle bir durumla karşılaştığımızda mümkün olan en kısa sürede sağlık kuruluşuna gitmenizi öneriyoruz. Çok uzaktaysanız, keneye kesinlikle çıplak elle dokunmadan onu bulunduğu yerden çıkarın. Üzerine herhangi bir madde dökmemeli, yakmaya çalışmamalıyız. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor" dedi.

Gözden KaçmasınKalan ömrümüz hesaplanabiliyorsa neden bu kadar pervasızızKalan ömrümüz hesaplanabiliyorsa neden bu kadar pervasızızHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ANTALYA#Kene#Kurban Bayramı

BAKMADAN GEÇME!