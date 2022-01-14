‘Kene’ operasyonu

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BİR işinsanı savcılığa başvurarak, kendisini galerici olarak tanıtan bir kişiden 300 bin lira aldığını, borcuna karşılık astronomik faiz istendiğini, borcunu ödeyemeyince 8 milyon liralık gayrimenkulüne el konulduğunu söyledi. Başka bir işinsanı da 250 bin lira borç aldığını, para aldığı kişilerin kendisine boş senet imzalattığını, 2 gayrimenkulü ve fabrikasına el konulduğunu söyleyerek şikâyetçi oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yapılan araştırmaya göre, kendilerini galerici, kuyumcu ve emlakçı olarak tanıtan kişiler tefecilik çetesi kurmuştu. Çete, iş insanlarına şantajla senet imzalatıyor, para ödeyemeyenleri alıkoyarak tehdit ediyordu. Polis, Ataşehir, Esenler, Ümraniye, Sancaktepe ve Gaziosmanpaşa’daki 15 adresi basarak 9 kişiyi gözaltına aldı.

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115 KİŞİ YAKALANDI

Yurt genelinde ise 28 ilde tefecilik suçunu işledikleri tespit edilen 160 kişiye yönelik yapılan ‘Kene’ operasyonunda 115 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda, 9 ruhsatsız av tüfeği, 1 otomatik silah, 4 ruhsatsız tabanca, 132 tabanca ve tüfeklere ait fişek, 195 çek/senet, 5 tapu belgesi, 12 noter vekâletnamesi ile çok sayıda ‘alacak-verecek’ notlarının bulunduğu belge, başka kişilere ait 177 kredi kartı, 22 POS cihazı ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.