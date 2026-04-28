Kene kabusu geri mi dönüyor? Riskli bölgeler için kritik uyarı

Haberin Devamı

Tunçkale’ye göre, vücudunda kene fark eden kişilerin ilk refleksi onu çıkarmaya çalışmak oluyor ancak bu oldukça riskli. Kenenin yanlış şekilde çıkarılmasının, içindeki virüsün kana daha fazla geçmesine neden olabileceğini belirten Tunçkale, “Kişi kesinlikle kendisi müdahale etmemeli, en kısa sürede sağlık kuruluşuna başvurmalı” dedi.

Hastalığın belirtilerine de değinen Tunçkale, en sık görülen bulguların yüksek ateş, halsizlik, kas ağrısı ve cilt altı kanamalar şeklinde ortaya çıkan döküntüler olduğunu söyledi. Bu belirtilerin grip benzeri şikâyetlerle başlayabileceğini ancak hızla ağırlaşabileceğini vurguladı.

Kenenin vücutta kalma süresi uzadıkça riskin arttığını belirten Tunçkale, özellikle Tokat, Sivas, Çorum ve Yozgat gibi bölgelerde vakaların daha sık görüldüğünü, büyükşehirlerde ise bu virüsü taşıyan kenelerin çok yaygın olmadığını ifade etti.

Haberin Devamı

Bahar aylarında doğaya çıkanlar için de önemli uyarılarda bulunan Tunçkale, çimenli alanlarda mutlaka örtü kullanılması gerektiğini, açık alanlarda uzun pantolon tercih edilmesini ve paçaların çorap içine sokulmasının koruyucu olabileceğini söyledi.