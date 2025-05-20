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Kene kabusu geri döndü! 1,5 yaşındaki Metehan KKKA kurbanı oldu... Cenazede herkes maske taktı

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#KENE#KKKA#HASTANE
Kene kabusu geri döndü 1,5 yaşındaki Metehan KKKA kurbanı oldu... Cenazede herkes maske taktı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2025 14:11

Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 1,5 yaşındaki Metehan Tütüncü hayatını kaybetti. Metehan Tütüncü Sivas'ta defnedilirken cenazeye katılanların maske takmaları dikkat çekti.

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Alınan bilgiye göre, Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Kalebaşı köyünde Süleyman ve Nilüfer Tütüncü çiftinin 1,5 yaşındaki bebekleri Metehan Tütüncü'ye 2 gün önce kene yapıştı.

Ailesi tarafından Reşadiye Devlet Hastanesi'ne götürülen Metehan bebek, buradan Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören bebek, dün akşam tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

CENAZE SİVAS'TA TOPRAĞA VERİLDİ

Bebeğin cenazesi ailesi tarafından alınarak Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Kalebaşı köyüne getirildi.

Cenaze jandarma ve halk sağlığı ekiplerinin kontrolünde toprağa verildi.

Kene kabusu geri döndü 1,5 yaşındaki Metehan KKKA kurbanı oldu... Cenazede herkes maske taktı

Cenazeye katılanların maske taktıkları görüldü.

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Koyulhisar Kaymakamı Ferhat Salih Ceylan da cenazeye katılarak aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

Kene kabusu geri döndü 1,5 yaşındaki Metehan KKKA kurbanı oldu... Cenazede herkes maske taktı

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#KENE#KKKA#HASTANE

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