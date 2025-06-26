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Kene bir can daha aldı! Acı haber Yozgat'tan geldi

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#Yozgat#Kene#KKKA
Kene bir can daha aldı Acı haber Yozgattan geldi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2025 13:01

Yurt genelinde kene vakaları nedeniyle ölümler artmaya devam ediyor. Yozgat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın yaşamını yitirdi.

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Akdağmadeni ilçesi Akçakışla köyünde 5 gün önce vücuduna kene yapışan 72 yaşındaki Elife Güser, bir süre sonra rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından Akdağmadeni Devlet Hastanesine götürüldü.

Durumu ağırlaşan Güser, Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

KKKA hastalığı şüphesiyle Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alınan Güser, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

"VATANDAŞLARIMIZ ÇOK DİKKAT ETSİN"

Elife Güser'in oğlu Mesut Güser, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşları kene ısırmasına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kene bir can daha aldı Acı haber Yozgattan geldi

Annesine bahçede çalıştığı sırada kene yapıştığını belirten Güser, "Annemi geçen hafta kene ısırmasından dolayı hastaneye yatırdık. Maalesef kendisini kaybettik. Kırsalda yaşayan vatandaşlarımız çok dikkatli olsun. Araziden dönünce üzerlerini kontrol etsinler. Tedavisi zor. Allah kimseye vermesin." diye konuştu.

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Yakınlarına teslim edilen Güser'in cenazesinin Ankara'nın Sincan ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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#Yozgat#Kene#KKKA

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