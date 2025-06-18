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Kene bir can daha aldı! Acı haber Çorum'dan geldi

Güncelleme Tarihi:

#Kene#Çorum#Kayseri
Kene bir can daha aldı Acı haber Çorumdan geldi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2025 15:04

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı ile hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükselmişken diğer illerden de acı haber gelmeye başladı. Dün Kayseri'de 3 çocuk annesi bugün ise Çorum'da bir kişi hayatını kaybetti.

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Çorum'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

Alaca ilçesine bağlı Tutluca köyünde yaşayan İsmet Arslan (51), tarlada çalıştığı esnada vücuduna kene yapıştığını fark edince Alaca Devlet Hastanesine başvurdu.

KKKA hastalığı şüphesiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Arslan, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.

Kene bir can daha aldı Acı haber Çorumdan geldi

KAYSERİ'DE DE VAKALAR ARTIYOR

Kayseri'de, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 3 çocuk annesi kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kurban Bayramı'nda kurban kesmek için Pınarbaşı ilçesi Kızılören Mahallesi'ne giden Ulviye Torun'a kene yapıştı.

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Vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkaran Torun, bir süre sonra rahatsızlanınca ilçede hastaneye başvurdu.

Durumunun ağırlaşması sonucu Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen Torun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kızılören Mahallesi'nde 12 Haziran'da, KKKA şüphesiyle tedavi gören 39 yaşındaki 3 çocuk annesi İlknur Ekinci de hayatını kaybetmişti.

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#Kene#Çorum#Kayseri

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