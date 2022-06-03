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Kendisini yakan adam kurtarılamadı

#Galata Kulesi#Abdullah Cihat Turan Pekpak#Yakma
Kendisini yakan adam kurtarılamadı

Galata Kulesi’nin önünde üzerine tiner dökerek kendisini yakan 28 yaşındaki Abdullah Cihat Turan Pekpak hayatını kaybetti.

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Abdullah Cihat Turan Pekpak geçen salı günü üzerine giydiği azrail kıyafeti ve elindeki plastik tırpanla gün boyu Galata Kulesi’nin çevresinde dolaşmış, onlarca kişiyle fotoğraf çektirmişti. Abdullah Cihat Turan Parlak daha sonra üzerine tiner dökerek kendini ateşe verdi.

Çevredekiler olayı ilk olarak sahne şovu sanmış, çevredeki esnaf ise yanan adamı yangın tüpleriyle söndürmüştü. Vücudunun neredeyse tümü yanan Abdullah Cihat Turan Pekpak kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Pekpak dün hayatını kaybetti.

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#Galata Kulesi#Abdullah Cihat Turan Pekpak#Yakma

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