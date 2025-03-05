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Akaryakıt istasyonunda neye uğradığını şaşırdı: Kendisini yakalayan polis memuruyla hatıra fotoğrafı çektirdi

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#Bursa#Bursa Haberleri#Polis
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 12:02

 Bursa'da plakasını kapatıp gezen motosikletli gençler, akaryakıt istasyonunda polis memuruna yakalandı. Polisin, "Geçmiş olsun gençler" diyerek ceza yazdığı sürücü kameraya yansırken, makbuzu eline alan iki arkadaş, polis memuruyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Bursa'da motosikletiyle trafiğe çıkan kişi, arkadaşıyla birlikte akaryakıt istasyonuna girdi. Bu esnada istasyonda olan polis memuru, gençlerin motosikletin plakasını kapatarak gezdiğini görünce yanına gitti. Polisi gören gençler, şaşkınlık içinde kimliklerini verdi. Polisin çağırdığı trafik ekiplerince sürücüye cezai işlem uygulandı. 2 bin 770 lira ceza kağıdını alan iki genç, kendilerini yakalayan polis memurunu aralarına alıp hatıra fotoğrafı çektirdi. İlginç diyalog kameraya anbean yansıdı.

Akaryakıt istasyonunda neye uğradığını şaşırdı: Kendisini yakalayan polis memuruyla hatıra fotoğrafı çektirdi

Akaryakıt istasyonunda neye uğradığını şaşırdı: Kendisini yakalayan polis memuruyla hatıra fotoğrafı çektirdi

Akaryakıt istasyonunda neye uğradığını şaşırdı: Kendisini yakalayan polis memuruyla hatıra fotoğrafı çektirdi

Akaryakıt istasyonunda neye uğradığını şaşırdı: Kendisini yakalayan polis memuruyla hatıra fotoğrafı çektirdi

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#Bursa#Bursa Haberleri#Polis

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