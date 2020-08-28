Kendisini vali olarak tanıtıp 1 milyon TL dolandırmışlar! "Yine çıksam yine yaparım"

Edinilen bilgiye göre, Konya'da bir iş adamı, kendisini telefonla arayıp vali olduğunu söyleyen bir kişinin, engellilere tekerlekli sandalye alacaklarını söyleyerek para talep etmesi üzerine polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Büro Amirliği ekipleri, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından kendisini vali olarak tanıtan H.A. (65) ile sözde özel kalemi olan S.B. (41) ve K.A.'yı (47) tespit etti. Şüphelilerin birçok ilde bu yöntemle dolandırıcılık yaptıklarını belirleyen polis, şüphelilerin bağlantılarını da belirledi. Polis ekipleri, delilerin tamamlanmasının ardından Konya merkezli Kocaeli ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

GAZETELERDEKİ ÖLÜM İLANLARI VE VALİLİK KARARNAMELERİNİ TAKİP EDİYORLAR

Operasyon kapsamında, kendisin vali olarak tanıtan H.A. ile birlikte aralarında sözde özel kalemleri ve uzman çavuş İ.A.'nın da bulunduğu 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin bu yöntemle kamu kurumlarını, iş adamlarını ve belediyeleri yaklaşık 1 milyon lira dolandırdıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin gazetedeki ölüm ilanlarını ve valilik kararnamelerini takip ederek, vatandaşlardan ve belediye gibi çeşitli kurumlardan para talep ettiği belirtildi.

TAPU MÜDÜRLÜĞÜNÜ VALİ GİBİ ARAYARAK MAĞDURUN İŞLEMLERİNİ HIZLANDIRDILAR

Şüphelilerin dolandırmak için aradığı bir kişinin tapu müdürlüğünde olduğu sırada, tapu müdürlüğünün arayıp kendisini vali gibi göstererek işlemlerini hızlandırdığı ve ardından aradığı kişiyi dolandırdığı belirtildi.

Şüphelilerden birinin ise yankesicilik ve dolandırıcılık gibi suçlardan toplamda 41 suç kaydının olduğunu kaydedildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Konya Şehir Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

“YİNE ÇIKSAM YİNE YAPARIM”

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne götürülen şüphelilerden çete lideri olduğu iddia edilen H.A. gazetecilerin "pişman mısınız" sorusuna, “Hayır, pişman değilim, yine çıksam yine yaparım” dedi.Şüphelilerin, valilik kararnamelerini takip ederek il valisi atandıktan hemen sonra iş adamlarını aradıkları böylelikle daha çok kişiyi dolandırdıkları iddia edildi.