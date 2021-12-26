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Kendisini uyarana saldırdı, sığındığı dükkana molotof attı! 'Resmen terör estirdi'

#Ankara#Mamak#Molotof
Kendisini uyarana saldırdı, sığındığı dükkana molotof attı Resmen terör estirdi

Ankara'da iddiaya göre bir apartmanın bodrum katında uyuşturucu madde kullanan Yasin B., kendisini uyaran Musa A.'ya saldırıp sığındığı dondurmacı dükkanına molotofkokteyli attı. O anlar görüntülendi. Dondurmacı Ferhat Özdamar, "Burada resmen terör estirdi. Daha sonra dükkanımın karşısında durup beni izledi. Yaklaşık 1 saat sonra hazırladığı molotofu benim dükkanıma atıp kaçtı. Ben o esnada iş yerindeydim, çok korktum" dedi.

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Olay, önceki akşam Mamak ilçesine bağlı Altıağaç Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Musa A., oturduğu apartmanın bodrum katında bir arkadaşıyla beraber uyuşturucu kullanan Yasin B. ve yanındaki arkadaşını, 'Burası aile apartmanı, burada uyuşturucu kullanmayın' diyerek uyardı. Bunun üzerine sinirlenen Yasin B., Musa A.'ya saldırdı. Ardından Musa A. evlerinin altındaki dondurmacı dükkanına sığındı.

İşletme sahibi Ferhat Özdamar da saldırganı görünce iş yerinin kapısını kilitledi. Ardından Yasin B. işletmenin camını yumruklamaya başladı. Çevredeki vatandaşlar da durumu polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, olayı sonlandırarak iki tarafı ayırdı.

Yaklaşık 1 saat sonra tekrar dondurmacı dükkanına gelen Yasin B., iş yeri sahibi Ferhat Özdamar'ı 'Burayı yakacağım' diyerek tehdit etti. İkili arasında yaşanan tartışmanın ardından uzaklaşan Yasin B., yaklaşık yarım saat sonra elinde bir molotofla dükkan önüne geldi. Önce küfür eden Yasin B., elindeki molotofkokteylini işletme önüne atarak kaçtı. Alevleri gören Ferhat Özdamar ise hemen dışarı çıkıp yangını söndürdü ve polise haber verdi. Polis, Yasin B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kendisini uyarana saldırdı, sığındığı dükkana molotof attı Resmen terör estirdi

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'RESMEN TERÖR ESTİRDİ'

Dondurmacı Ferhat Özdamar, iki kişinin apartmanın altında uyuşturucu kullandığını belirterek, "Bizim apartman sakinlerinden biri de onları uyarıyor ve o sırada aralarında tartışma çıkıyor. Daha sonra uyuşturucu kullananlardan biri bizim komşuya saldırıyor. O kişi de korkudan benim dükkanıma sığındı. Ben de daha sonra dükkanın kapısını kilitledim. O da sinirlenip camı falan tekmelemeye başladı. O buradan biraz uzaklaşınca apartman sakinini gizlice dükkandan çıkardım eve gönderdim. O uyuşturucu kullanan arkadaş sonra elinde sopayla buraya geldi. Burada resmen terör estirdi. Daha sonra dükkanımın karşısında durup beni izledi. Yaklaşık 1 saat sonra hazırladığı molotofu benim dükkanıma atıp kaçtı. Ben o esnada iş yerindeydim, çok korktum. Elim ayağıma dolandı, yangını nasıl söndüreceğimi unuttum. Yangını hemen söndürdük, bir zararım yok. 'Burayı yakacağım' diyordu, dediğini de yaptı. Molotofu içeri atsaydı ben dışarı çıkamazdım, 5 çocuğum var hepsi ortada kalırdı. Kendisinden şikayetçi oldum" dedi.

Kendisini uyarana saldırdı, sığındığı dükkana molotof attı Resmen terör estirdi

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SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan yaşanan olay, işletmenin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntüye göre, sinirli şekilde sağa sola koşan Yasin B.'nin iş yerinin camlarını yumrukladığı, o esnada etrafında bulunan 3 kişinin ise onu durdurmaya çalıştığı görüldü. Ayrıca, bir süre ortadan kaybolan Yasin B.'nin daha sonra elinde molotofkokteyli işletme önüne geldiği ve dükkana atarak hızla kaçtığı görüldü.

 

 

 

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#Ankara#Mamak#Molotof

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