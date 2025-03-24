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Kendisini uyaran sürücüye skuter ile saldırdı

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#Bursa#Skuter#Trafik
Kendisini uyaran sürücüye skuter ile saldırdı
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2025 11:04

Bursa'da cipiyle yoğun trafikte şerit değiştirmek isteyen sürücü, kendisini uyaran başka bir kadın sürücünün otomobiline oyuncak skuter ile saldırdı. O anlar cep telefonu ile görüntülendi.

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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Mudanya kara yolunda meydana geldi. Bursa yönüne giden sürücü, kullandığı 16 GD 125 plakalı cipi ile iddiaya göre yoğun trafikte şerit değiştirip araçların arasına girmeye çalıştı. Bu sırada otomobiliyle aynı şeritte ilerleyen kadın sürücü, cip sürüsünü uyardı. Uyarıya sinirlenen sürücü, cipten inip otomobile yumruk attı, ardından da aracının bagajından aldığı oyuncak skuter ile vurdu. O anlar, saldırıya uğrayan kadın sürücü tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Kendisini uyaran sürücüye skuter ile saldırdı

Kendisini uyaran sürücüye skuter ile saldırdı

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#Bursa#Skuter#Trafik

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