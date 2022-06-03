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Kendisini uyaran hastane güvenliğini darp etti

#Darp#Hastane#Güvenlik
Kendisini uyaran hastane güvenliğini darp etti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, hastane güvenlik görevlisi Ali Gelincik, iddiaya göre cerrahi kattan çıkmasını istediği hasta yakını tarafından darp edildi.

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Olay, dün Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Genel Cerrahi Bölümünde meydana geldi. Hasta yakınlarını kattan çıkarmak isteyen kat hemşiresi, güvenlik görevlisi Ali Gelincik'i çağırdı. Hasta yakınlarına dışarı çıkmaları konusunda uyarıda bulunan Gelincik'e, bir hasta yakını, iddiaya göre "Başka hasta yakınları içeride varken neden bizi çıkarıyorsun" şeklinde bağırıp, darp etti.

Olayın ardından güvenlik personeli Gelincik, servis personeli eşliğinde acil servise alınarak tedaviye alındı. İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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#Darp#Hastane#Güvenlik

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