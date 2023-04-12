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Kendisini sosyal medyada uyuşturucu karşıtı olarak tanıttı, uyuşturucudan gözaltına alındı

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#Çanakkale#Polis#Narkotik
Kendisini sosyal medyada uyuşturucu karşıtı olarak tanıttı, uyuşturucudan gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2023 14:01

Çanakkale merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kendisini sosyal medyada uyuşturucu karşıtı olarak tanıtan ‘Mübarek Serdar’ lakaplı Serdar K. ile 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Ezine Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir süredir teknik takip çalışmalarını gerçekleştirdikleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Çanakkale il merkezi, Yenice, Biga, Bozcaada ilçeleri ve Geyikli beldesinin yanı sıra, İstanbul, Balıkesir ve Antalya'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda kendisini sosyal medyada uyuşturucu karşıtı olarak tanıtan ‘Mübarek Serdar’ lakaplı Serdar K. ile 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 2 bin uyuşturucu nitelikte hap, 6 tabanca ve uyuşturucu ticaretinden 20 milyon lira haksız kazanç elde edildiği belirlendi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin, mağdurlardan tehdit ve şantajla nitelikli yağma suçu işledikleri de tespit edildi.

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#Çanakkale#Polis#Narkotik

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