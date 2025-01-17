Kendisini ‘Sinir hastasıyım’ diye savundu! Dehşetin ardından yine oyun çıktı

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İSTANBUL Büyükçekmece’deki Kaptanı Derya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenci olan B.Y.E. (16), iddiaya göre, 15 Ocak’ta devamsızlıklarının silinmesini talep ettiği sırada müdür yardımcısı Ş.Ç. ile tartışmaya başlamıştı. B.Y.E., tartışma esnasında 44 yaşındaki müdür yardımcısı Ş.Ç.’yi boğazından bıçakla yaralayıp kaçmıştı. Yaralanan Ş.Ç., kanlar içinde okulun kapısına çıkarak çevredekilerden yardım isteyerek, öğrencinin kaçtığını söylemişti. Kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alınan öğrenci, sevk edildiği nöbetçi hâkimlik tarafından tutuklanmıştı.

B.Y.E.’nin ifadesinde şunları söylediği öğrenildi: “Çantamda bulunan bıçak, keser ve cop benim oynadığım oyunda var ve bu benim koleksiyonum. Ayrıca ben ‘Dying Light’ isimli bilimkurgu oyununu oynamaktayım.

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‘SİNİR PATLAMASI YAŞADIM VE BIÇAĞI SAPLADIM’

Okuldaki arkadaşlarıma göstermek için yanımda götürdüm ve benimle dalga geçtikleri için sinirlendim. Bunun ardından ben de müdür yardımcısının odasına devamsızlığımı konuşmak için gittim. Sinir hastasıyım, bu konuda aldığım raporu sordum ve müdür yardımcısı bu konuyla ilgili bir şey yapılıp yapılamayacağına bakarken sinir patlaması yaşadım ve yanımda bulunan bıçağı müdür yardımcısına sapladım. Müdür yardımcısı eliyle bıçağı tutarken kayarak boynuna saplandı. Müdür yardımcısı beni sinirlendirecek bir girişim de yapmadı.”

NAZİ ÖZENTİSİ DE OYNUYORDU

Geçen sene Eskişehir’de bilgisayarda şiddet içerikli strateji oyunları oynayıp, yurtdışı bağlantılı kişilerle temas kurup suça yönlendirilen Arda Küçükyetim (18), temin ettiği maske ve çelik yeleğini giydikten sonra balta ve bıçakla sokağa çıkıp karşılaştığı kişilere saldırmıştı. Olayda 5 kişi yaralanmıştı. İfadesinde ise “Politik görüşüm Nazizim” diyen Arda Küçükyetim hakkında, 108 yıl hapis cezası isteniyor.