Kendisini SAT komandosu olarak tanıtıp dolandırdı! Şüpheli tutuklandı

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Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonda kendisini SAT komandosu olarak tanıtıp, istihbaratçı tanıdıklarıyla devlet büyüklerine koruma görevlisi olarak işe alma vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı. Ekipler düzenlenen operasyonda, M.A.Z.'yi 45 bin 500 lira alarak dolandıran K.K.'yı yakaladı.

Gerçekleştirilen aramalarda ele geçirilen kuru sıkı tabanca, 4 komando askeri kamuflaj elbisesi, 2 asker ve 1 polis rozeti, polis ve asker amblemleri ile cep telefonu ve sim kartına el konulan K.K., emniyetteki işlemlerinin ardından 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.