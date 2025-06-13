Kendisini rahatsız eden kişiyi ayağından vurmuştu! Tutuklandı

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Olay, 11 Haziran'da Pütürge ilçesi Köylü Mahallesi'nde meydana geldi. Nuray Ş. ile kendisini rahatsız ettiğini iddia ettiği S.D. isimli erkek arasında tartışma çıktı.

Nuray Ş., çantasından çıkardığı tabancayla S.D.'ye ateş etti. Kurşunların bacaklarına isabet ettiği S.D.'yi cep telefonunun kamerasıyla kaydeden Nuray Ş., görüntüleri de kendi sosyal medya hesabından paylaşıp uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.D., ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Pütürge Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Olaydan sonra ekiplerin gözaltına aldığı Nuray Ş., emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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