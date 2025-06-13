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Kendisini rahatsız eden kişiyi ayağından vurmuştu! Tutuklandı

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#Malatya#Silahlı Saldırı#Yaralama
Kendisini rahatsız eden kişiyi ayağından vurmuştu Tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2025 14:29

Malatya'da Nuray Ş., kendisini rahatsız ettiğini iddia ettiği S.D.’yi çantasından çıkardığı tabancayla bacaklarından vurdu. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medya hesabından paylaşan Nuray Ş., tutuklandı.

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Olay, 11 Haziran'da Pütürge ilçesi Köylü Mahallesi'nde meydana geldi. Nuray Ş. ile kendisini rahatsız ettiğini iddia ettiği S.D. isimli erkek arasında tartışma çıktı.

Nuray Ş., çantasından çıkardığı tabancayla S.D.'ye ateş etti. Kurşunların bacaklarına isabet ettiği S.D.'yi cep telefonunun kamerasıyla kaydeden Nuray Ş., görüntüleri de kendi sosyal medya hesabından paylaşıp uzaklaştı.

Kendisini rahatsız eden kişiyi ayağından vurmuştu Tutuklandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.D., ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Pütürge Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Olaydan sonra ekiplerin gözaltına aldığı Nuray Ş., emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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#Malatya#Silahlı Saldırı#Yaralama

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