Kendisini polis olarak tanıttı, çiftçi emeklisini 173 bin lira dolandırdı

Haberin Devamı

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde yaşayan Nihat Çapa, kendisini polis olarak tanıtıp, ‘Dolandırıcılık şebekesini yakalamak için yardım edin’ diyen bir kişi tarafından dolandırıldı. Uzun süren telefon konuşmasının ardından Çapa’nın kendi adına bir bankadan 173 bin lira kredi çekilmesi sağlandı. Dolandırıldığını anlayınca da polise şikayette bulundu.

Krediyi ödeyemeyen ve faiziyle birlikte bankaya 252 bin lira borçlanan Çapa, hakkında haciz işlemi başlatıldı.

Çapa, “12 bin lira maaş alıyorum. Beni 173 bin lira dolandırdılar. Ellerim titremeye başladı, strese girdim, hastalandım. Ben inandım. Başkaları inanmasın, polis, savcıyım diyenlere inanmayın. Suçluların bulunması için yardım istiyorum” dedi.