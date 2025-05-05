×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kendisini polis olarak tanıttı, çiftçi emeklisini 173 bin lira dolandırdı

Güncelleme Tarihi:

#Ordu#Nihat Çapa#Kabadüz
Kendisini polis olarak tanıttı, çiftçi emeklisini 173 bin lira dolandırdı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2025 20:10

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde kendini polis olarak tanıtan bir kişi tarafından 173 bin lira dolandırılan çiftçi emekli Nihat Çapa (62), “12 bin lira maaş alıyorum. 173 bin lira dolandırıldım. Devletimizden suçluların bulunması için yardım istiyorum” dedi.

Haberin Devamı

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde yaşayan Nihat Çapa, kendisini polis olarak tanıtıp, ‘Dolandırıcılık şebekesini yakalamak için yardım edin’ diyen bir kişi tarafından dolandırıldı. Uzun süren telefon konuşmasının ardından Çapa’nın kendi adına bir bankadan 173 bin lira kredi çekilmesi sağlandı. Dolandırıldığını anlayınca da polise şikayette bulundu.

Krediyi ödeyemeyen ve faiziyle birlikte bankaya 252 bin lira borçlanan Çapa, hakkında haciz işlemi başlatıldı.

Çapa, “12 bin lira maaş alıyorum. Beni 173 bin lira dolandırdılar. Ellerim titremeye başladı, strese girdim, hastalandım. Ben inandım. Başkaları inanmasın, polis, savcıyım diyenlere inanmayın. Suçluların bulunması için yardım istiyorum” dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ordu#Nihat Çapa#Kabadüz

BAKMADAN GEÇME!