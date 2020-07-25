Kendisini polis olarak tanıtıyordu... Eski eşine dehşeti yaşatan şahıs böyle yakalandı

Bakırköy'de 2 yıl önce evlendiği ve 4 ay evli kaldığı Tarık K. tarafından darp ve tehdit edildiğini iddia eden Rüya K. eski eşiyle ilgili suç duyurusunda bulunmuştu.

DHA'ya açıklama yapan Rüya K. "1 aydır evden çıkamıyorum. Gereken bir an önce yapılsın. Can güvenliğim yok. Çok korkuyorum" demişti.

"CAN GÜVENLİĞİM YOK"

Eski kocasının başka suçlara da karıştığını söyleyen Rüya K., "En son evimi basıp beni çok kötü bir hale getirdi. Çok dövdü. 3 hafta oluyor sanırım. Bununla ilgili savcılıkta suç duyurum var dilekçemi ve ifadelerimi verdim. Bu onu kesmedi. Onu doyurmadı bence. 3 gün önce kapımın önüne gelip silahla ateş etti. Komşularım da arayıp şikâyet etti benimle beraber. MOBESE kameralarına polis kıyafeti ve çakarla yakalanıyor. 1 buçuk ay önce elektronik kelepçesi onaylandı ama Tarık K. yakalanamadığı için elektronik kelepçe de takılamıyor. Ben 3 haftadır evden çıkmıyorum. Can güvenliğim yok çok korkuyorum. Bir an önce yakalanıp en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

VE YAKALANDI!

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından firari eski eşin Beylikdüzü, Sahil Mahallesi, Hür Sokak üzerinde bir villada kaldığını tespit etti. Yapılan incelemede 158 numaralı villada kalan şüphelinin çevresine kendisini polis olarak tanıttığı, zaman zaman polis yeleği giydiği ve silahlı olduğu bilgisine ulaşıldı.

Polis villaya yaptığı baskında aranan şüpheli Tarık K.'yı yakalamak için harekete geçti. Kendisini yakalamaya çalışan polislere direnen şüpheli güçlükle etkisiz hale getirilerek kelepçelendi. Tarık K.'nın yakalandığı ev içerisinde yapılan aramalarda ise 1 adet tabanca, polis yeleği, polis rozeti ve çok sayıda askeri kamuflaj ele geçirildi. Bakırköy Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından sorgusu tamamlanan Tarık K. Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelinin 18 suç kaydı ve 3 dosyadan da aranması olduğu öğrenildi.