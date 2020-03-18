Kendisini müziğe adamış komutan

BAŞTA Atatürk, Mehmetçik ve Çanakkale Şehitleri ile ilgili olmak üzere farklı oratoryolar yazan, sahnelenmiş 14 ayrı esere imza atan Yalman’ın sekiz kitabı bulunuyordu. Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın önsözüyle çıkan ‘Beş Bin Yıllık Kültürümüzün Sesi Müzik’ kitabı en çok bilinen eserleri arasındaydı. Yalman, müzik kitabı için aylarca sahafları dolaştığını, 50’den fazla kitap okuduğunu, birçok müzik otoritesiyle uzun uzun konuşmalar yaptığını söylemişti. Yalman, Hürriyet’e verdiği röportajda da, sabah kalkar kalkmaz müzik dinlemeye başladığını belirterek, “Askerliğin gergin ortamını müziğin estetik ve yumuşak etkisiyle dengelediğimi sanıyorum” demişti.

ADANA MUTABAKATI’NI YÜRÜTMÜŞTÜ

1998’de Orgeneral olarak 2. Ordu Komutanlığı’na atanan Yalman, aynı yıl yaşanan teröristbaşı Abdullah Öcalan krizi sonrasında Şam yönetimi ile imzalanmış olan ve bugün de Ankara’nın Türk askerinin Suriye’de bulunmasına gerekçe gösterdiği Adana Mutabakatı’nda Suriye ile güvenlik ilişkilerini yürüten isim olmuştu. Yalman’ın ismi 1 Mart tezkeresinde de gazetelere ‘olumsuz’ demeç verdiği iddiasıyla gündeme gelmişti.