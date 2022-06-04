Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp 350 bin lira dolandıran şüpheli tutuklandı

#Gaziantep#Dolandırıcılık#Tutuklama
Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp 350 bin lira dolandıran şüpheli tutuklandı

Gaziantep’te telefonla aradığı kişiyi, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp, çocuklarının bilgilerinin terör örgütü soruşturmasında geçtiği yalanıyla 350 bin lira dolandıran B.B., yakalanıp, tutuklandı.

Haberin Devamı

Gaziantep’te B.B. isimli, telefonla aradığı kişiye çocuklarının bilgilerinin terör örgütü soruşturmasında geçtiğini söyledi. Kamu görevlisi olduğunu belirten B.B., telefonun diğer ucundaki kişiye, para karşılığı çocuklarını kurtarabileceğini ifade etti. Dolandırıcıya 350 bin lirasını kaptıran vatandaş, polise haber verdi. İhbar üzerine ekipler, B.B.’yi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen B.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kendisini savcı, polis ve benzeri meslek mensubu gibi tanıtıp dolandırıcılık faaliyetinde bulunanlara karşı vatandaşlardan dikkatli olunması istendi.

Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp 350 bin lira dolandıran şüpheli tutuklandı

Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp 350 bin lira dolandıran şüpheli tutuklandı

Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp 350 bin lira dolandıran şüpheli tutuklandı

Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp 350 bin lira dolandıran şüpheli tutuklandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gaziantep#Dolandırıcılık#Tutuklama

BAKMADAN GEÇME!

Silikon Vadisinde alacakaranlık... 20 yıl önceki çöküşü öngören kâhinden korkutan tahmin

Silikon Vadisi'nde alacakaranlık... 20 yıl önceki çöküşü öngören 'kâhin'den korkutan tahmin!

#Silikon Vadisi
Süper Lig’de İstanbul deplasmanı dönemi Hangi takım ne kadar yol yapacak

Süper Lig’de İstanbul deplasmanı dönemi! Hangi takım ne kadar yol yapacak?

#Süper Lig
Süt Küba için her şey demekti Ama bugün...

Süt Küba için her şey demekti! Ama bugün...

#Küba

BAKMADAN GEÇME!

Silikon Vadisinde alacakaranlık... 20 yıl önceki çöküşü öngören kâhinden korkutan tahmin

Silikon Vadisi'nde alacakaranlık... 20 yıl önceki çöküşü öngören 'kâhin'den korkutan tahmin!

#Silikon Vadisi
Süper Lig’de İstanbul deplasmanı dönemi Hangi takım ne kadar yol yapacak

Süper Lig’de İstanbul deplasmanı dönemi! Hangi takım ne kadar yol yapacak?

#Süper Lig
Süt Küba için her şey demekti Ama bugün...

Süt Küba için her şey demekti! Ama bugün...

#Küba