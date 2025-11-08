Kendisini evden Ã§Ä±kartan ev sahibine sokakta saldÄ±rdÄ±, o anlar kameraya bÃ¶yle yansÄ±dÄ±

Haberin DevamÄ±

Olay, ilÃ§eye baÄŸlÄ± Åžehit TeÄŸmen Yavuzer Caddesi'nde meydana geldi. M.K., iddiaya gÃ¶re dÃ¶rt aydÄ±r kira Ã¶demediÄŸi gerekÃ§esiyle ev sahibi M.Åž. tarafÄ±ndan bir sÃ¼re Ã¶nce evden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Caddede yÃ¼rÃ¼dÃ¼kleri esnada karÅŸÄ±laÅŸan M.Åž. ile M.K. arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. Kavgaya dÃ¶nen olayda M.K., M.Åž.â€™ye art arda yumruk darbeleriyle saldÄ±rdÄ±. Olay anÄ±, caddedeki bir iÅŸ yerinin gÃ¼venlik kamerasÄ±na anbean yansÄ±dÄ±. AldÄ±ÄŸÄ± darbeler sonucu yaralanan M.Åž., ihbar Ã¼zerine olay yerine sevk edilen ambulansla Ã‡orlu Devlet Hastanesiâ€™ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. OlayÄ±n ardÄ±ndan kaÃ§an M.K., polis ekipleri tarafÄ±ndan yakalandÄ±.

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheliyi emniyete gÃ¶tÃ¼ren polis, soruÅŸturmaya devam ediyor.

