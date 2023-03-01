Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kendisini enkazdan kurtaran ekiple bir araya geldi

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#Kahramanmaraş#Ümmühan Kalkan
Kendisini enkazdan kurtaran ekiple bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2023 18:36

Hatay'da depremin 36'ncı saatinde, orman yangınlarına müdahale için kurulan Orman Kurtarma Timi (ORKUT) tarafından enkazdan çıkarılan Ümmühan Kalkan (88), kendisini kurtaran ekiple bir araya geldi. Kalkan, yıkıntılar arasından çıkarıldıktan sonra hastanede hayatını kaybeden oğlu Yılmaz Kalkan ile enkaz altındaki konuşmalarını anlatırken gözyaşı döktü.

Haberin Devamı

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Hatay'da, 4 katlı apartmanın çökmesiyle enkaz altında kalan Ümmühan Kalkan, 36'ncı saatte ORKUT tarafından kurtarıldı. Enkazdan sağ çıkarılan Kalkan, "Yavrularım, çocuklarım" diyerek ORKUT ekibine sarılıp, gözyaşı döktü. Kalkan'ın mühendis oğlu Yılmaz Kalkan da yaralı olarak enkazdan çıkarıldı. Yılmaz Kalkan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Aynı enkazdan Ümmühan Kalkan'ın torunu ve gelinin cansız bedenleri çıkarılırken, diğer 2 torunu da sağ kurtarıldı. 

Kendisini enkazdan kurtaran ekiple bir araya geldi

Hatay'da 19 kişiyi enkazdan kurtaran Anamur Orman İşletme Müdürü İsmail Gübeş ve ekibi, tedavisinin ardından Ümmühan Kalkan'ı ziyaret etti. Kendisini kurtaran ekibe sarılan Kalkan, enkazda yaşadıklarını anlattı. Apartmanın çökmesiyle 2 koltuğun arasına düştüğünü söyleyen Kalkan, yakınında hayatını kaybeden oğlunun çorabını bularak giydiğini söyledi. Oğluyla enkaz altında konuştuklarını belirten Kalkan, "Yılmaz peçete istedi, ayaklarının altını sildi, yanımda oturuyordu" diyerek ağladı.

Kalkan ayrıca arama-kurtarma ekipleri geldiğinde ölen oğlu Yılmaz'a seslenerek, "Oğlum gel, arkadaşların geldi, onları karşıla" dediğini söyledi.

Anamur Orman İşletme Müdürü Gübeş ise "Kalp ve tansiyon hastası teyzemizin hiçbir yara almaması ve canlı çıkması izah edilemeyen, ağlamaklı bir sevinçti. O haliyle teyzemin de bizi kucaklayışı, anlatılamaz bir duygu. Oğlunu çıkardığımızdan teyze, onunla konuştu; nasıl olduklarını sordular birbirlerine. Oğlu, hastanede hayatını kaybetmiş" dedi.

Haberin Devamı

Kendisini enkazdan kurtaran ekiple bir araya geldi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hatay#Kahramanmaraş#Ümmühan Kalkan

BAKMADAN GEÇME!

Afet anında hayatınızı kurtarabilir: ‘Marketlerde satılan walkie talkieler bile işe yarar

Afet anında hayatınızı kurtarabilir: ‘Marketlerde satılan walkie talkie'ler bile işe yarar'

#Kahramanmaraş Depremi
Deprem vurmadan, Hürriyet önlem dosyasını açıyor... İstanbul için harekete geçme vakti

Deprem vurmadan, Hürriyet önlem dosyasını açıyor... İstanbul için harekete geçme vakti

#Olası İstanbul Depremi
Depremi fırsata çevirenler: Kiralar iki katına çıktı | ‘Konut arzının talebi yakalaması beş yıl sürebilir’

Depremi fırsata çevirenler: Kiralar iki katına çıktı! | ‘Konut arzının talebi yakalaması beş yıl sürebilir’

#Deprem