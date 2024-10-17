Kendisini durdurmaya çalışan polisi, aracının kaputunda götürdü! Bakan Yerlikaya duyurdu: Gözaltına alındı

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Umurbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, dün saat 22.30 sıralarında trafik denetimi yapan polis ekipleri, 35 AJ 5702 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Uyarıya aldırış etmeyen sürücü kaçmaya çalıştı. Bu sırada bir polis memuru önüne geçerek otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü aracını polis memurunun üzerine sürdü. Bunun üzerine polis memuru motor kaputunun üzerine atladı. O anlar, bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir başka polis memurunun da koşarak otomobili durdurmaya çalışması yer aldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

16 Ekim 2024 Çarşamba günü saat 22.40 sıralarında İzmir Ödemiş Trafik Denetleme Büro Amirliğimize bağlı ekiplerimizin yaptığı trafik uygulaması esnasında:

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O.A. adlı sürücü durdurulmuş, şahıs evraklarını vermeye hazırlandığı sırada ani bir manevra yaparak polis memurumuz Recep Ersoy’a çarpmıştır.

Çarpmanın etkisiyle görevli personelimiz aracın üzerine düşerek aracın kaput kısmına tutunmuştur. Araç sürücüsü durmayarak gorevli memurumuzla birlikte yaklaşık 3 km kaçmıştır. Takviye ekip sevk edilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Polis memurumuz hastanede tedavisi yapılmıştır. Şahıs adli makamlara intikal ettirilmiş olup adli işlemler devam etmektedir. Yaralı polisimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Kahraman polisimiz ve jandarmamız zor şartlar altında Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için canla başla çalışmaktadır. Canı pahasına görev yapan bütün kahramanlarımıza teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun, ayaklarına taş değdirmesin.