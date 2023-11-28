Kendisini aldattığını iddia ettiği sevgilisini 2’nci kattan attı

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BURSA Osmangazi’deki bir apartmanın ikinci katındaki dairede oturan çiftten Güleser Kesici (33), önceki gece, kendisini aldattığından şüphelendiği sevgilisi Y.U. ile tartışmaya başladı. Tartışma sonrasında Kesici, iddiaya göre, sevgilisi Y.U.’yu evlerinin penceresinden boşluğa itti. 2’nci kattan yere çakılan Y.U., acı içerisinde komşularından yardım istedi. Bu sırada elindeki bıçakla yerde kıvranan sevgilisinin yanına giden Kesici, bir süre bekledi.

‘BENİ ALDATMANIN BEDELİ’

Yerde yatan Y.U.’ya hakaretlerde bulunan Güleser Kesici, bu sırada kendisini telefonla görüntüleyen komşularına da tepki gösterdi. Elindeki bıçakla sevgilisinin çevresinde dolaşan Kesici, pencereden bakan komşularına da “Beni aldatmanın bedeli bu. Erkek olun, karınıza sahip çıkın” diye bağırdı. Apartman sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı erkek olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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‘DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ’

Y.U.’nun vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu tespit edildi. Bilinci açık olan Y.U., polise sözlü olarak verdiği ifadesinde, kendisini pencereden Güleser Kesici’nin ittiğini söyledi. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı ve ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Kesici, sevgilisinin dengesini kaybedip camdan düştüğünü, kendisinin itmediğini söyledi. Güleser Kesici emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.