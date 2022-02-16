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Kendisine tokat atan kişiyi yumrukladı! 'Bir kadının çığlık sesi geldi'

#İstanbul#Beylikdüzü#Nedim Hüsnü

İstanbul Beylikdüzü'nde bir kişinin, kendisine tokat atana yumruklarla karşılık verdiği anlar güvenlik yansıdı. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Mahalle sakini Nedim Hüsnü, "Gece saat 23.00 sıralarında otururken bir kadının çığlık sesi geldi. Kimin kime vurduğunu da görmedik" dedi.

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Olay, 13 Şubat Pazar günü saat 23.45 sıralarında Yakuplu Mahallesi'nde yaşandı. Otomobilinde oturan bir kişi, apartmandan çıkan 2'si kadın 4 kişilik bir grupla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken aracından inen kişi, gruptan birine tokat attı. Tokadı yiyen kişi, yumruklarla karşılık verdi.

Yanındakilerin araya girmeye çalışmasına rağmen durmayarak yere düşürdüğü kişiyi darbetmeye devam etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavga eden kişileri ayırarak karakola götürdü. İfadeleri alınan kişilerin birbirinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi. Yaşanan kavga anları ise apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kendisine tokat atan kişiyi yumrukladı Bir kadının çığlık sesi geldi

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"BİR KADININ ÇIĞLIK SESİ GELDİ"

Yaşananları anlatan mahalle sakini Nedim Hüsnü, "Nasıl olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Gece saat 23.00 sıralarında otururken bir kadının çığlık sesi geldi. Bağırdığını duyduk. Sesleri duyduktan gittikten sonra çıktık biz de. Olayın nasıl olduğunu bilmiyoruz. Kimin kime vurduğunu da görmedik" dedi.

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#İstanbul#Beylikdüzü#Nedim Hüsnü

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