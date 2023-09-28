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Kendisine hayatı zehir eden eski sevgilisinin tahliye edildiğini öğrenen Dilek isyan etti: Bu kabustan yoruldum

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#Dilek Acu#Ahmet Çelik#Eyüpsultan
Kendisine hayatı zehir eden eski sevgilisinin tahliye edildiğini öğrenen Dilek isyan etti: Bu kabustan yoruldum
Ayşegül Usta
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2023 07:00

Dilek Acu’nun can güvenliği için kadın sığınma evine, çocuğunun ise yetiştirme yurduna gitmesine neden olan Ahmet Çelik’in 5 Eylül’deki tutukluluk incelemesinde serbest kaldığı ortaya çıktı. Tahliye kararını duruşmada öğrenen Dilek Acu, “Bu kâbustan yoruldum ve umutlarım tükenmek üzere” dedi.

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İSTANBUL Eyüpsultan’da bir çocuk annesi Dilek Acu (42) ile Ahmet Çelik daha önce birlikte yaşıyordu. Dilek Acu şiddet gördüğü ve tehdit edildiği iddiasıyla Ahmet Çelik hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Elinde bıçakla evinin etrafında dolaşan Ahmet Çelik’ten kurtulmak için kapısına bariyer kurdu, tel çekti. Dilek Acu’nun iddiaları üzerine tutuklanan Ahmet Çelik’e 12.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya dün Ahmet Çelik ve Dilek Acu katıldı. Duruşmada, Çelik’in 5 Eylül’deki tutukluluk incelemesinde serbest kaldığını öğrenen Dilek Acu büyük şok yaşadı.

Kendisine hayatı zehir eden eski sevgilisinin tahliye edildiğini öğrenen Dilek isyan etti: Bu kabustan yoruldum
Dilek Acu, “Devletimin bana sahip çıkmasını istiyorum” dedi.

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TUTUKLAMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Söz alan Dilek Acu, “Yaşadığım bu kâbustan yoruldum ve umutlarım tükenmek üzere. Kadın sığınma evinde yaşıyorum, çocuğum yatılı okulda. Yakama yapıştı ve çıkmıyor. Benim bu ülke sınırları içerisinde tek sığınacağım şey adalettir. Yaşama sevincimi kaybetmek üzereyim. Devletimin bana sahip çıkmasını istiyorum” dedi. Dilek Acu’nun avukatı ise Ahmet Çelik’in tutuklanması ya da elektronik kelepçe takılması talebinde bulundu. Ahmet Çelik’in tutuklanması ya da elektronik kelepçe takılması taleplerini reddeden mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Kendisine hayatı zehir eden eski sevgilisinin tahliye edildiğini öğrenen Dilek isyan etti: Bu kabustan yoruldum

Ahmet Çelik’in 5 Eylül’de tutuklu kaldığı cezaevinde tahliye edildiği ortaya çıktı.

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#Dilek Acu#Ahmet Çelik#Eyüpsultan

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