Kendisine benzediği kişiyi öldürüp, otomobilini satan sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yüzde 40 değer artışı Kurlarda dengeli dönem... TLye destek rüzgarıYüzde 40 değer artışı! Kurlarda dengeli dönem... TL'ye destek rüzgarı#Dolar
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyorOmicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'#Koronavirüs
Türkiyede Omikron alarmı Yeni tedbirler kapıda: Ocak hazırlığıTürkiye'de Omikron alarmı! Yeni tedbirler kapıda: Ocak hazırlığı#Koronavirüs
Her şey tersine döndü Fiyatları indirin çağrısı: Yüzde 35-40 düşerHer şey tersine döndü! Fiyatları indirin çağrısı: Yüzde 35-40 düşer#Döviz
Merkez Bankası 23 Aralık kur seviyesini açıkladıMerkez Bankası 23 Aralık kur seviyesini açıkladı#Merkez Bankası
Bakan Karaismailoğlundan köprü ve otoyol geçiş ücretleriyle ilgili açıklamaBakan Karaismailoğlu'ndan köprü ve otoyol geçiş ücretleriyle ilgili açıklama#Otoyol
Fakat kabul edelim ki zekice bir hamleydiFakat kabul edelim ki zekice bir hamleydi#Dolar
Evlenmek için Danimarkadan geldi, hayatının şokunu yaşadıEvlenmek için Danimarka'dan geldi, hayatının şokunu yaşadı#Dolandırıcılık
Akdenizde heyecanlandıran keşif İçi hazineyle dolu 2 batık gemi bulunduAkdeniz'de heyecanlandıran keşif! İçi hazineyle dolu 2 batık gemi bulundu#İsrail
Vakalar artınca yeni uygulama: Camiler, kahvehaneler kapatıldıVakalar artınca yeni uygulama: Camiler, kahvehaneler kapatıldı#Koronavirüs
Aşıda yeni dönem Tek seferde tüm varyantlara karşı koruyacakAşıda yeni dönem! Tek seferde tüm varyantlara karşı koruyacak#Koronavirüs Aşısı
Ünlü oyuncuya şok ve büyük acı: Anne ve babası evlerinde ölü bulunduÜnlü oyuncuya şok ve büyük acı: Anne ve babası evlerinde ölü bulundu#Alicia Witt
Seren Serengilden şikayetçi oldu Ses kaydını duyunca şoke oldukSeren Serengil'den şikayetçi oldu! 'Ses kaydını duyunca şoke olduk'#Seren Serengil
Öğrencilerimle birlikte oldum ve bu çok yanlıştıÖğrencilerimle birlikte oldum ve bu çok yanlıştı #James Franco
Kırmızı kart sonrası sezonun transferi zora girdi Volkan Demirelin ardından ayrılık...Kırmızı kart sonrası sezonun transferi zora girdi! Volkan Demirel'in ardından ayrılık...#Caner Erkin
HABERLERGündem Haberleri

Kendisine benzediği kişiyi öldürüp, otomobilini satan sanığa ağırlaştırılmış müebbet

#Antalya#Cinayet#Otomobil
Kendisine benzediği kişiyi öldürüp, otomobilini satan sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Antalya'da Muhammet Karataş ile birlikte kendisine benzeyen Aykut Çakal'ı (24) öldürüp, otomobilini satan Suriyeli Mohammad Ghazı Jasem (29), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ile 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haberin Devamı

Kentte giyim mağazasında reyon yöneticisi olarak çalışan Aykut Çakal'ın İstanbul'da yaşayan ailesi, geçen yıl 23 Kasım gecesinden sonra kendisinden haber alamayınca durumu polise bildirdi. Tüm aramalara rağmen Aykut Çakal'ın izine rastlanmadı. Aile, oğullarının kaybolmasının ardından 2008 model otomobilinin Muratpaşa ilçesindeki bir galeriye satıldığını, satış işlemini yapan kişinin de arkadaşı Muhammet Karataş olduğunu öne sürdü. Karataş'ın, satış işlemleri sırasında da Aykut Çakal'a benzeyen Suriyeli Mohammad Ghazı Jasem'i aracın sahibiymiş gibi yanında getirdiği iddia edildi.

OTOMOBİLİ 83 BİN LİRAYA SATMIŞLAR

Çalışmalarını bu yönde genişleten polis, Aykut Çakal'a benzeyen Mohammad Ghazı Jasem'e ulaştı. Gözaltına alınan Jasem, Aykut Çakal'ı otomobilini satıp parasını almak için Muhammet Karataş ile boğarak öldürdüklerini, cesedini de Varsak bölgesindeki ormanlık alana gömdüklerini itiraf etti. Jasem'in belirttiği alanda arama yapan polis, Aykut Çakal'ın el ve ayakları bağlı cesedini toprağa gömülü buldu. Şüphelilerin Aykut Çakal'a ait otomobili 83 bin liraya sattıkları saptandı. Mohammad Ghazı Jasem, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede 'kasten öldürme', 'yağma' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından tutuklandı.

Gözden Kaçmasın

Dolar düşüşünü sürdürüyor 11 lira seviyelerine geriledi... Bakan Nebati: Kur dengeye gelecektirDolar düşüşünü sürdürüyor! 11 lira seviyelerine geriledi... Bakan Nebati: Kur dengeye gelecektirHaberi Görüntüle

BİR POLİSİ ŞEHİT ETTİ, DİĞERİNİ YARALADI

Haberin Devamı

Diğer şüpheli Muhammet Karataş'ın ise 3 Aralık'ta Kahramanmaraş'taki bir otelde olduğu ihbarı alındı. Otele kendisini gözaltına almaya gelen 1 polis memurunu tabancayla şehit edip, 1 polisi de yaraladıktan sonra kaçan Muhammet Karataş, birkaç saat sonra kent merkezindeki bir av bayisine giderek mermi istedi. İhbar üzerine polis ekipleri de adrese geldi. Kaçmaya çalışan Karataş, 'dur' ihtarına uymayınca ateş açıldı. Yaralanıp hastanede ameliyata alınan Karataş, yaşamını yitirdi.

Gözden Kaçmasın

Benzediği kişiyi öldürmüştü Sözleri mahkemeye damga vurdu... Tüm suçu ona attıBenzediği kişiyi öldürmüştü! Sözleri mahkemeye damga vurdu... Tüm suçu ona attıHaberi Görüntüle

MAHKEMEDE SUÇUNU KABUL ETMEDİ

Tutuklu sanık Mohammad Ghazı Jasem, yargılandığı Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşısına çıktı. Jasem, duruşmaya bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemi ile katılırken, taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Sanık Mohammad Ghazı Jasem, ölen sanık Karataş'ın kendisine zarar vermesinden korktuğu için tehditlerine boyun eğdiğini tekrarladı.

Savcı, bir önceki duruşmada sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, sanığın öldürülen diğer sanık ile birlikte 'kasten insan öldürme' suçunu işlediğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca sanık Jasem'in 'yağma' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından da cezalandırılmasını istedi. Son sözü sorulan Jasem, suçsuz olduğunu yineledi.

Haberin Devamı

SANIĞA İNDİRİMSİZ CEZA

Mahkeme heyeti sanığı, indirim uygulamadan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca sanığa 'yağma' suçundan 14 yıl, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan da 6 yıl hapis cezası verdi. Kararı duyan sanık Jasem, 1-2 dakika konuşamadı. Mahkeme başkanı kararı bir kez daha tekrarladıktan sonra duruşmayı sonlandırdı. Diğer yandan otomobili satın alan A.D. ise beraat etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Cinayet#Otomobil

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'

#Koronavirüs
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'

#Koronavirüs
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA