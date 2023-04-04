Kendisine ait olduğunu iddia ettiği yolu toprak döküp kapattı

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Şahinali Mahallesi Yörük Sokak'taki yolun bir kısmının tapulu arazisinden geçtiğini iddia eden Gaffur Aydoğan, kamyonla getirdiği toprağı dökerek yolu araç trafiğine kapattı. İhbar üzerine bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

YOL YENİDEN ARAÇ TRAFİĞİNE AÇILDI

Gaffur Aydoğan, 1978'de aldığı araziyi bugüne kadar kullanmadığını belirterek, "Burayı parselleyip, bina dikeceğim ve dükkan yaptıracağım. Benim arsam, daha karar vermedim. Yolda 1640 metrekare arazim var" dedi.

İncelemede; Aydoğan'a ait arazinin bir bölümünün yıllar önce İmar Kanunu'nun 18'inci maddesi kapsamında yola ayrıldığı belirlendi. Ekipler, Aydoğan'a ve toprağı döken kamyon şoförüne idari para cezası kesti. Toprak temizlendikten sonra YOL, yeniden araç trafiğine açıldı.