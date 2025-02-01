×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kendisine ait habi bahçesinde eşi ve kızı tarafından ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Habi Bahçesi#Mehmet Küçük
Kendisine ait habi bahçesinde eşi ve kızı tarafından ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2025 11:00

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ailesinin ulaşamadığı Mehmet Küçük (65), kendisine ait hobi bahçesinde ölü bulundu.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Ovaazatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Öğle saatlerinde evinden ayrılan Mehmet Küçük'ün geri dönmemesinden endişelenen ailesi, kendisine telefonla ulaşamadı. Hobi bahçesinde olduğunu düşünen eşi ile kızı, gittikleri bahçede Mehmet Küçük'ü hareketsiz buldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet Küçük'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Küçük'ün aile bireyleri sinir krizi geçirirken, cansız beden ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Savcılığı, Mehmet Küçük'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Kendisine ait habi bahçesinde eşi ve kızı tarafından ölü bulundu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Habi Bahçesi#Mehmet Küçük

BAKMADAN GEÇME!