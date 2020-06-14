Kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Cumhuriyet Mahallesi Şehit Üsteğmen Erdem Öztürk Sokak'taki bir apartmanda yalnız yaşayan 2 çocuk sahibi Mehmet Sarıca'dan haber alamayan yakınları, akşam saatlerinde durumu polise bildirdi. İhbarla gelen polis ekipleri eve girdiklerinde Sarıca'yı hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sarıca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Sarıca’nın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.