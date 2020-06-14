MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
GeriGündem Kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 14.06.2020 - 01:40,Son Güncelleme:

Kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
Abone Olgoogle-news

Çankırı'da, bir süredir kendisinden haber alınamayan Mehmet Sarıca (66), evinde ölü bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi Şehit Üsteğmen Erdem Öztürk Sokak'taki bir apartmanda yalnız yaşayan 2 çocuk sahibi Mehmet Sarıca'dan haber alamayan yakınları, akşam saatlerinde durumu polise bildirdi. İhbarla gelen polis ekipleri eve girdiklerinde Sarıca'yı hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sarıca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Sarıca’nın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle