Kendisinden haber alÄ±namayan doktor evinde Ã¶lÃ¼ bulundu

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Ã–zel bir tÄ±p merkezinde 6 yÄ±ldÄ±r dahiliye uzmanÄ± olarak gÃ¶rev yapan Dr. Ä°brahim GÃ¼ngÃ¶r, sabah iÅŸe gelmeyince mesai arkadaÅŸlarÄ± telefon ile aradÄ± ancak aÃ§an olmadÄ±. Bunun Ã¼zerine bazÄ± arkadaÅŸlarÄ±, GÃ¼ngÃ¶r'Ã¼n SaÄŸlÄ±k Mahallesi'ndeki evine gitti. Burada kapÄ± da aÃ§Ä±lmayÄ±nca arkadaÅŸlarÄ±, polise haber verdi. Eve giren ekipler, GÃ¼ngÃ¶r'Ã¼n hareketsiz buldu. GÃ¼ngÃ¶r'Ã¼n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi. Cenaze, kesin Ã¶lÃ¼m nedeninin belirlenmesi iÃ§in morga kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Olay ile ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â

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