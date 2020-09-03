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AA
Haber Giriş: 03.09.2020 - 01:59 | Son Güncelleme:

Kendisi baygın, çocukları yaralı bulundu! Hastaneye kaldırıldılar

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Kendisi baygın, çocukları yaralı bulundu! Hastaneye kaldırıldılar
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Adana'da kocası tarafından darbedilen kadın ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi 1757 sokakta bir kadının darbedildiği ihbarı üzerine bahse konulu eve gelen polisler, bir kadını yerde baygın, 2 çocuğunu da başından yaralı vaziyette buldu.

Yapılan araştırmada kadın ve çocukların kadının eşi tarafından darbedildiği belirlendi. Kadın ve 2 çocuğu ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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