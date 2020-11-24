Kendinize gelin yahu

Aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesinde görev alan birimleri de uyardığını belirten Soylu, “O kadınlar ve çocuklar, insanlığa emanettir. Açmadığımız bir telefon, bakmadığımız bir mesaj, önemsemediğimiz bir uyarı, Allah korusun bir cana mal olabilir. Hayat boyu taşınacak bir sakatlığa yol açabilir. Bunu asla unutmayın” diye konuştu.



KANAYAN YARA



Aile içi ve kadına yönelik şiddetin sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın kanayan yarası olduğunu belirten Soylu, polis merkezi amirliklerine gelen mağdurlarla daha etkin iletişim kurmak amacıyla oluşturdukları güven masalarında görev yapmak üzere 3 bin kadın polis memuru alındığını ve hepsine özel eğitimler verildiğini aktardı. 2016’da 304, 2017’de 353, 2018’de 279, 2019’da 336, 20 Kasım itibarıyla da 234 kadının hayatını kaybettiğini anlatan Soylu, “Bizim için bir sayısı bile fazladır” dedi.



Soylu, panik ihbar butonu gibi çalışan KADES uygulamasını bugüne kadar 620 bin 829 kişinin telefonlarına indirdiğini belirterek, 48 bin 686 ihbar aldıklarını söyledi.

BARIŞTIRIP GÖNDERME DÖNEMİ BİTTİ

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ise “24 Mart 2018’den bu yana 620 bin 829 kişinin indirdiği ve 48 bin 686 kadının ihbarda bulunduğu KADES yazılımı sayesinde şiddet mağduru kadınlar, 112 ve 155 acil çağrı merkezine ulaşarak ekiplerimizden yardım isteyebiliyorlar” dedi. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Levent Tuncer de kadına şiddetle mücadele konusunda kolluk kuvvetlerine büyük sorumluluk düştüğünü dile getirerek, “Kol kırılır, yen içinde kalır” ya da “barıştırıp gönderme” anlayışının geride bırakıldığını, koruyucu ve önleyici tedbirlerin en kısa sürede alındığını söyledi.