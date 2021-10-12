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Kendini yaralayan arkadaşının ikizini 'Kana kan isteriz' diyerek öldürtmüş

#Adana#Seyhan#Cinayet

Adana’da kuru yemiş dükkanında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Eren Teyyare’nin (30) katil zanlısı Selçuk Yiğit Mukyen (19) ve motosikleti kullanan Sercan Çelik (25) ile cinayeti azmettirip planladığı öne sürülen 9 şüpheli yakalandı. Eren Teyyare’nin ikiz kardeşi Emre Teyyare’nin (30), bir tahsilat işinde parasını vermeyip tartıştığı Volkan Ayvaz’ı (27) tabancayla yaraladığı gerekçesiyle tutuklandığı, Ayvaz ailesinin de “Kana kan isteriz” diyerek cinayeti azmettirdiği ortaya çıktı.

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Olay, 3 Ekim günü saat 16.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi İbo Osman Caddesi’nde meydana geldi. Kuru yemiş dükkanı işleten Eren Teyyare ile yanına motosikletle gelen iki kişi arasında kavga çıktı. Kavgada şüphelilerden biri Eren Teyyare’ye pompalı tüfekle ateş etti. Teyyare, tezgahın arkasına saklandı ancak şüpheli, dükkanın içerisine girip silahla ateş etmeye devam etti. Başından vurulan Eren Teyyare, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İKİZ KARDEŞİNİN YARALADIĞI KİŞİ CİNAYETİ AZMETTİRMİŞ

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerden silahı ateşleyenin Selçuk Yiğit Mukyen, motosikletli kullanan kişinin ise Sercan Çelik olduğunu belirledi. Soruşturmayı derinleştiren polis, Eylül ayında Eren Teyyare’nin ikizi Emre Teyyare’nin arkadaşı Volkan Ayvaz’ın bir tahsilat isteği üzerine alacaklısından 35 bin TL’yi aldığı, bu paranın 15 bin TL’sini vermediğini belirledi. Bunun üzerine iki aile arasında husumet başladığı, 24 Eylül’de çıkan kavgada Emre Teyyare’nin, Ayvaz’ı tabancayla bacaklarından yaraladığı, gözaltına alınıp tutuklandığı bildirildi.

‘KANA KAN İSTERİZ’ DİYEREK VURULMASINI İSTEMİŞLER

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Bu kavganın ardından Teyyare ailesinin, Ayvaz ailesinin yanına giderek parayı ödeyeceklerini söyleyip, konunun kapanmasını istediği öne sürüldü. Volkan Ayvaz’ın ise “Kana kan isteriz” diyerek Emre Teyyare’nin bacaklarından vurulmasını istediği, Teyyare ailesinin de bu teklifi kabul ettiği öğrenildi. Daha sonra Ayvaz’ın, Teyyare’nin cezaevinde olması nedeniyle ikiz kardeşi Eren Teyyare’nin vurulmasını istediği ancak karşı ailenin bunu kabul etmeyince anlaşamayıp, ayrıldıkları belirtildi.

CİNAYETİ FIRINDA PLANLAMIŞLAR

Bunun üzerine Volkan Ayvaz’ın tanıdığı olan Selçuk Yiğit Mukyen ve Sercan Çelik ile Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi’ndeki bir fırında buluştuğu, Eren Teyyare’nin vurulmasını istediği öne sürüldü. Olay günü de bu iki şüphelinin yanlarına aldığı pompalı tüfeği bir poşete koyup, plakası sökülmüş bir motosikletle söz konusu kuru yemiş dükkanına gittiği ve cinayeti işledikleri belirlendi.

ŞÜPHELİLER OPERASYONLA YAKALANDI

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Bu tespitlerin ardından harekete geçen polis, Selçuk Yiğit Mukyen ve Sercan Çelik ile birlikte şüphelileri azmettirdiği öne sürülen Volkan Ayvaz, babası Mehmet Ayvaz (49), dayısı Abdulvahap Ayvaz (52) ve saldırıyı planladığı öne sürülen 6 şüpheliyi adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda yakaladı.

Emniyete götürülen şüphelilerden Selçuk Yiğit Mukyen’in ifadesinde, “Eren ile aramızda husumet vardı. Dükkanın dışından ateş açtım. Tezgahın arkasına eğilince silah çıkaracağını düşünüp vurdum” dediği öğrenildi. Diğer şüpheliler ise cinayetle alakalarının olmadığını öne sürdü.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Selçuk Yiğit Mukyen ve Sercan Çelik tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#Adana#Seyhan#Cinayet