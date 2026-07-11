Kendini yakmak istedi 100 dönüm kül oldu

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Muğla’nın Bodrum ilçesi Dereköy Mahallesi’nde yaşayan ve hakkında kayıp ihbarı bulunan Deniz Delibalta Ertunç (61) için arama başlatıldı. Arama kurtarma ekipleri ve komşuları, yaşlı kadını evinin 500 metre ilerisinde kendisini benzinle yakmak isterken buldu. Ertunç, alevlerin arasından son anda çıkarılırken, 100 dönüm otluk ve makilik alan kül oldu.

​Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 7 helikopter ve 6 uçakla havadan, 8 arazöz, 3 su tankeri, 2 dozer ve 70 personelle karadan müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU

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Ertunç’un ilk muayenesinde el, kol ve sırt bölgesinde yanıklar tespit edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ertunç tedavi altına alındı. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan yangına neden olan Ertunç’un tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.

​Yangına müdahale eden komşusu Hüseyin Can yaşananları şu sözlerle anlattı: “Sabah komşumun bakıcısı gelip ‘Deniz Hanım yok’ dedi. Aramaya başladık. Tam yangının başladığı noktada bulduk. Kadını bulduğumuz anda bir anda alev çıktı, parladı. Söndürmeye çalıştık ama yangının önünü alamadık. Sanırım kibrit ya da çakmakla yaktı. Yaşlı, hasta zor durumda. Kendini kurtardık, ateşin içinden çekip aldık.” ​Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

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