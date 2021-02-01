Kendini yakacağını söyleyen kişiyi polis ikna etti

Olay, akşam saatlerinde İnönü Caddesi'ndeki Malatya Valiliği önünde meydana geldi. Aile içi sorunları olduğu öğrenilen İbrahim Y., pet şişeye doldurduğu benzini üzerine dökerek, kendini yakacağını söyledi. İbrahim Y.'yi görenler, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri önlem alıp, İbrahim Y.'yi ikna etmek için çalışma başlattı. Onlarca kişinin meraklı gözlerle izlediği intihar teşebbüsü, polis ekiplerinin İbrahim Y.'yi ikna etmesiyle sona erdi.