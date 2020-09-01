MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKendini savcı olarak tanıttı, altınları alacağı sırada suçüstü yakalandı
GeriGündem Kendini savcı olarak tanıttı, altınları alacağı sırada suçüstü yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Derya EVREN- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 01.09.2020 - 16:06 | Son Güncelleme:

Kendini savcı olarak tanıttı, altınları alacağı sırada suçüstü yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kendini savcı olarak tanıttı, altınları alacağı sırada suçüstü yakalandı
Abone Olgoogle-news

BURSA’da kendisini savcı olarak tanıtan A.K. (32), ev hanımı S.K.’yı (47) arayarak FETÖ ile bağlantısının tespit edildiğini ve para karşılığında kendisine yardımcı olacağını iddia ederek, kadının 50 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını almaya çalışırken suçüstü yakalandı.

Olay, merkez Nilüfer Mahallesi, Emek Sokak’ta 31 Ağustos’ta meydana geldi. İstanbul’da yaşayan A.K., S.K.’yi arayarak kendisini savcı olarak tanıttı. A.K., S.K.’ye FETÖ ile bağlantısının tespit edildiğini ve para karşılığı kendisine yardımcı olabileceğini söyledi. Bunun üzerine S.K. biraz düşüneceğini söyleyerek telefonu kapattı. S.K. telefonu kapatır kapatmaz polisi arayarak yaşadıklarını anlattı. Polisle iş birliği yapan S.K., A.K.’yi tekrar arayarak, evinde 50 bin lira değerinde dolar ve ziynet eşyası olduğunu, gelip bunları alabileceğini söyledi. S.K.’nin telefonu üzerine A.K., İstanbul’dan yola çıkarak Bursa’ya geldi. S.K.’nin evindeki ziynet eşyalarını almaya giden S.K., altınları alacağı sırada, polis tarafından suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle